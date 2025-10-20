Teléfonos móviles que están fuera del molde

En el pasado las marcas tenían una misión, destacar e innovar con diseños arriesgados, futuristas y alocados. Con el paso de los años el estilo minimalista se apoderó del mercado

Honor Robot Phone

Un smartphone nada convencional que fusiona lo mejor del mundo de la robótica con el de la inteligencia artificial Y el resultado es un monstruo que, mediante un brazo robótico retráctil, literalmente saca la cámara del dispositivo para moverse de manera autónoma. Y todo esto con la apariencia de un móvil tradicional.

Xiaomi 17

Su futura familia de buques insignia no se llamará Xiaomi 16 como correspondería, sino que dará el salto directamente a Xiaomi 17.El objetivo es posicionarse como competidores directos de la recién presentada serie Iphone 17 de Apple, su parecido es evidente, pero la sorpresa del fabricante fue implementar una pantalla en el modulo de cámaras.

Redmagic 11 Pro +

Es el primer móvil con refrigeración líquida activa con circulación producido en masa. Esto se refiere a la refrigeración que incluye bombeo del fluido a través del sistema para refrigerar el procesador y otros componentes, similar a lo que vemos en un PC.

Nothing Phone 3

Nothing ha sabido destacarse en un mercado dominado por gigantes como Apple y Samsung, apostando por un diseño llamativo y una experiencia de software limpia. El Nothing Phone 2 sorprendió con su estética minimalista y su potente hardware.

Huawei Mate XT

El Huawei Mate XT Ultimate Design es un celular inteligente triple ultradelgado con un diseño de curvas eónicas, una pantalla de 10.2 pulgadas, diseño Tri-Fold superdelgado, curvas eónicas únicas, innovadora función multitarea, avanzado sistema de bisagras de precisión y Pantalla Hi-Res Huawei X-True.