Televisa ajusta su presupuesto

Las críticas por el cambio de artistas dominaron la conversación en redes sociales sobre el Upfront de Televisa Univision 2027, celebrado el miércoles 14 de octubre en Televisa San Ángel.

Usuarios compararon la participación de Yuri, Flans, Pandora y Daniela Romo con espectáculos previos encabezados por Katy Perry, Bruno Mars y Shakira, y cuestionaron si la empresa redujo el presupuesto de su evento anual ante anunciantes tras los resultados de algunos de sus programas.

Los mensajes virales no descalificaron las carreras de los intérpretes que amenizaron la presentación. Por el contrario, varios usuarios reconocieron la trayectoria de las figuras mexicanas y latinoamericanas convocadas. La discusión se centró en el contraste entre una cartelera de artistas consolidados en el mercado local y las estrellas internacionales que participaron en ediciones anteriores.

Les cierran las llaves

La expresión “se les acabó el presupuesto” fue la que más se replicó en publicaciones, videos y comentarios. Algunos internautas interpretaron la selección musical como una señal de ajuste financiero. Otros plantearon que Televisa-Univision habría elegido un formato distinto, dirigido a una audiencia que identifica más a Yuri, Flans, Pandora, Daniela Romo y Napoleón con varias décadas de música en español.

Sin embargo no hubo información que confirmara una reducción presupuestal en la organización del Upfront. Las versiones surgieron de los usuarios que compararon la fiesta de este año con presentaciones previas encabezadas por artistas de alcance internacional.

El principal punto de contraste fueron los espectáculos de otros años. En redes sociales circularon referencias a las participaciones de Katy Perry, Bruno Mars y Shakira en eventos organizados por la televisora.

Los comentarios también vincularon el supuesto ajuste con producciones recientes. Entre los programas mencionados por usuarios estuvieron ¿Apostarías por mí?, Juego de voces y Guerreros: garra vs veneno, además de algunas telenovelas que, de acuerdo con las críticas, no habrían generado el nivel de audiencia esperado.