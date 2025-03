La actriz Ludwika Paleta reveló que la maternidad no solo transformó su vida personal, sino que también la llevó a enfrentar una de las pruebas más difíciles de su carrera: la pérdida del contrato de exclusividad con Televisa al quedar embarazada, lo que calificó como “inhumano”.

Durante una entrevista en la serie Mi vida, de Canela TV, la famosa reflexionó sobre cómo la llegada de su hijo Nicolás, fruto de su relación con el actor Plutarco Haza, significó el fin de su estabilidad laboral en la televisora que la vio crecer artísticamente. “Me embaracé a los 20 años y, pues, estaba yo enamorada. No imaginaba lo mucho que me iba a cambiar la vida”, recalcó.

Paleta, quien se consolidó en la industria del entretenimiento con su papel en Carrusel, en 1989, dijo que vivió momentos de incertidumbre tras perder su contrato. Sin ingresos fijos ni proyectos, tuvo que pausar sus sueños profesionales y dedicarse al cuidado de su hijo. “Cuando me embaracé me quitaron mi exclusividad en Televisa. Dejé de trabajar. Cuando nació Nicolás, pues yo no tenía trabajo, no sabía ni siquiera que iba a volver a la televisión”, confesó la actriz.

Incluso reveló que, de no haber sido madre tan joven, habría buscado oportunidades en Hollywood. A pesar del golpe, resurgió en Amigas y rivales del año 2001. “Ya estaba en un momento mucho más maduro”, expresó sobre su regreso.

Su hijo Nicolás de 25 años, sigue los pasos de sus padres. Actualmente, tiene un papel en la serie Con esa misma mirada, de la plataforma Vix.