Televisa, en alerta por demanda de Nodal

En los últimos días, se armó un buen revuelo en redes y medios con el rumor de que Christian Nodal mantenía una demanda contra el programa La rosa de Guadalupe por un capítulo inspirado en su vida amorosa. El creador del exitoso drama televisivo, Carlos Mercado, desmintió de plano la supuesta demanda durante una entrevista para el podcast GPI.

Mercado aseguró que la producción sigue “esperando” la acción legal que muchos ya daban por hecha en Twitter y Tiktok, dejando claro que hasta ahora no ha llegado ninguna notificación oficial.

El escritor incluso ironizó sobre cómo el propio equipo de Nodal había manejado la situación: comentó que todos habían tomado el asunto con “mucha filosofía” y que deberían estar “agradecidos”, porque el episodio dio un empujón de rating al programa. La polémica se originó por un capítulo titulado “Fan de su relación”, en el que muchos internautas vieron claras referencias al inicio del romance del cantante con Ángela Aguilar.