Tema de Mariah Carey rompe récord

Mariah Carey, la “reina de la Navidad”, rompió un récord más al sobrepasar los 2 mil millones de reproducciones de su emblemático tema “All I want for Christmas is you” en la plataforma digital Spotify.

De acuerdo a la revista People, la canción, lanzada hace 30 años, es la primera navideña en alcanzar esta impresionante cifra, además de convertirse en el tema más escuchado de la temporada a nivel mundial, así como su álbum Merry Christmas.

Para celebrarlo la cantante estadounidense realiza actualmente una gira por 20 ciudades.