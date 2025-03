Tori Spelling suele sorprender con sus confesiones y esta vez lo volvió ha hacer. Esta semana, en su podcast Misspelling, la exprotagonista de Beverly Hills 90210 contó que “odia el agua” y que no bebe ningún líquido servido por otra persona porque tiene pánico a que la envenenen.

“No bebo agua. Y cuando digo que no bebo agua, es que no consumo ni una gota”, indicó la actriz de 51 años. “¡Nadie sabe cómo sigo viva! Soy como un cactus. Solo riéguenme de vez en cuando y de alguna manera sobrevivo. Pero le tengo aversión”.

Además, indicó que suele pensar que sus bebidas pueden estar envenenadas y que por este miedo prefiere las en lata. De hecho, reveló que recientemente su exmarido, Dean McDermott, le dio un vaso de Ginger Ale y pensó que le había puesto “algo”.

Tori contó luego que su exesposo le respondió: “Eres la madre de mis hijos. ¿Por qué querría envenenarte?”. Y ella le contestó: “No es personal. Pienso esto sobre todo el mundo”. Según explicó después, durante su niñez, su madre Candy le daba medicamentos mezclados con jarabe de Coca-Cola. “Yo le decía ‘¿qué pusiste aquí?, ¿qué me estás dando?’. Y ella siempre decía lo mismo, ‘¿qué crees?, ¿que estoy tratando de envenenarte?’… Esto se remonta a mi infancia”, continuó Spelling. “Este miedo loco e irracional a que otras personas me den líquidos... No bebo agua. No digo que tengo miedo al agua, simplemente me gusta decir que odio el agua. Le tengo alergia”.