Templo Mayor expone obras repatriadas

Dos esculturas mexicas o de filiación nahua, que datan de 1325-1521, que fueron extraídas de manera ilegal del país y permanecían como adornos en las casas de coleccionistas en Nueva York, fueron repatriadas y entregadas al acervo del Museo del Templo Mayor, donde permanecerán durante tres meses en exhibición temporal; ambas forman parte del histórico acervo “del mayor número de bienes recuperados” por México en el exterior.

Los objetos prehispánicos, en excelente estado de conservación, que están expuestos en la muestra “Repatriación de Nueva York: piezas mexicas de vuelta a casa”, inaugurada en el vestíbulo de acceso al Templo Mayor, debajo del puente liga, “se suman a los más de 2 mil 100 objetos culturales que han sido recuperados en la presente administración. Contar con ambas piezas significa cicatrizar esas heridas que implica el saqueo, el flagelo que constituye la venta ilícita de bienes culturales que forman parte de nuestra identidad, patrimonio y herencia común”, dijo Jaime Alejandro Bautista Valdespino, subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Retorno del tesoro mexicano

Agregó que otras piezas repatriadas se han ido distribuyendo a otros museos como el de Monte Albán o el Regional de Chiapas. Son bienes “que por alguna razón estaban fuera de nuestra frontera”, reiteró.

Jorge Islas, excónsul general de México en Nueva York, se refirió al meticuloso proceso para regresar las piezas a su lugar de origen: “Entre 2019 y e2024, el consulado general de México en Nueva York logró la recuperación de más de 2 mil 400 bienes arqueológicos de origen mesoamericano, pertenecientes a distintas épocas de la historia de nuestros ancestros y de pueblos originarios que conforman una parte muy importante de lo que es el país como sociedad plural, multicultural y multiétnica”.

Esto fue posible, añadió, “gracias a la implementación de métodos legales y diplomáticos novedosos que nos permitieron recuperar parte de nuestra historia y narrativa. Estas magníficas piezas hoy regresan formalmente al lugar del que nunca debieron salir”.

El 9 de noviembre de 2023, “el Instituto Cultural de México en Nueva York recibió 14 piezas, en cuyo caso estaban estas dos, que fueron dictaminadas conforme marca la normatividad por el INAH, las cuales se identificaron como monumentos arqueológicos de origen mexicano y luego fueron restituidas de acuerdo con los términos de entrega, que duraron meses”. Esta recuperación “formalmente se hizo publica el 14 de noviembre de 2023, en el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales”, agregó Islas.

Miguel Ángel Reyes Moncayo, consultor jurídico alterno para asuntos contenciosos internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que en los 16 meses que lleva esta administración se han recuperado 3 mil 556 piezas arqueológicas, de las cuales casi 2 mil 100 se han entregado al INAH, en tanto el resto está en proceso de traslado, “porque no se pueden meter solo en una caja, sino que se requiere embalaje, cuidado especial”.

Destacó que en Miami se logró la recuperación de un lote de casi 4 mil piezas, y otro en Tucson, con poco más de 2 mil 100 objetos.

Las piezas mexicas o de filiación nahua que se exponen son un portaestandarte antropomorfo llamado Guerrero estelar, esculpido en roca volcánica y estucada (1.64 por 57 por 39 centímetros), mientras la otra representa a un macehual y está elaborado en roca volcánica pintada (1.15 por 26.4 por 17.5 centímetros).