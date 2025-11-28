Tendrá concierto en Tuxtla

A través de redes sociales, Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar que tendrá una presentación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el próximo 21 de febrero, y posteriormente volverá al estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde también promete ofrecer un concierto lleno de nostalgia, éxitos y baile.

Con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la artista apostó el todo por el todo: una producción de primer nivel, escenografía enorme y una selección de clásicos que han marcado a varias generaciones. Con estas nuevas fechas, la intérprete de “Hips don’t lie” volverá a complacer a sus fans con lo mejor de su repertorio.

La venta de boletos para ver a la colombiana en el estadio Víctor Manuel Reyna iniciará este 1 de diciembre con la preventa, mientras que la venta general se efectuará el 2 de diciembre.

Para la presentación de la Ciudad de México, la preventa Banamex será el lunes 1 de diciembre, a través de la página y la aplicación oficial de Ticketmaster.

Durante Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se han vendido más de 2.5 millones de boletos en más de 75 shows alrededor del mundo, incluidos conciertos en varios estados de la República Mexicana como Yucatán, Veracruz, Tijuana y Jalisco.