Tenochtitlán en la lente de Pablo Ortiz

¿Cómo luce hoy la gran Tenochtitlán? La respuesta se encuentra en el nuevo fotolibro homónimo de Pablo Ortiz Monasterio, uno de los exponentes destacados de la fotografía mexicana contemporánea.

La obra, editada por RM, no es un solo un recorrido turístico, sino una profunda exploración visual y documental que traza los límites del antiguo islote imperial, demostrando que la capital mexica no desapareció, sino que se transformó y pervive bajo el asfalto.

Ortiz Monasterio yuxtapone los vestigios arqueológicos con escenas de la vida cotidiana, iglesias coloniales construidas con piedra prehispánica y las líneas caóticas de la metrópoli moderna. El resultado es una reflexión sobre la identidad mestiza de México y la persistente memoria lacustre que late en el corazón de la Ciudad de México.

La obra fue presentada en la librería Mauricio Achar, en Miguel Ángel de Quevedo 121, Chimalistac, Ciudad de México.