Mucha tensión, venganzas, traiciones y sorpresas se vivieron durante la segunda noche de nominaciones dentro de La casa de los famosos México en donde los habitantes se desahogaron dentro del confesionario contra sus enemigos.

La dinámica fue la tradicional, como la semana pasada: dos puntos para un inquilino y un punto para otro para que fuera sentenciado, así que cada quien de forma individual pasó con la Jefa y dieron su veredicto.

Mínimo cinco personas debían estar en la tabla floja y luego de una estresante noche, los resultados fueron los siguientes: Briggitte Bozzo con 12 puntos, Gala Montes seis puntos, Arath de la Torre cinco puntos, así como un empate entre Karime Pindter y Shanik Berman con cuatro puntos. Las celebridades que se salvaron de ser nominados pero que también recibieron puntos fueron Sian Chiong (tres), Adrián Marcelo (dos), Mariana Echeverría (dos), Mario Bezares (dos), Gomita (uno) y Sabine Moussier (uno).

Los únicos que no recibieron ni una votación fueron Luis “Potro” Caballero, Agustín Fernández y por ser el líder Ricardo Peralta. Este último podrá defender la noche de este jueves el poder de salvación, sino otra persona le arrebatará ese beneficio y pondrá a un nominado a salvo.

El público podrá seguir votando por su favorito en www.lacasadelosfamosos.tv/vota, durante las pregalas, galas y postgalas, hoy, mañana y el domingo, además durante la transmisión del programa Me caigo de risa, a las 20:00 horas.

Será el domingo en la noche cuando conoceremos quién será el segundo expulsado, quien acompañará a Paola Durante en las galas de toda la semana. Uno de los motivos recurrentes por los que Briggitte fue nominada por sus colegas fue porque le envió información a Karime, cuando los del cuarto Tierra estaban hablando mal de ella.

El humor y el carácter de Gala no le es agradable a algunos compañeros que piensan que todo el tiempo está enojada; de Arath algunos piensan que está desconectado del resto y que no se ha unido a un grupo; de Shanik a algunos no les gusta la forma en que está jugando en este reality.