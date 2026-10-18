Tenzing recrea expedición al Everest

No todos aquellos que hacen historia reciben el mismo reconocimiento y Tenzing es una prueba de ello. La película recupera la historia del alpinista sherpa Tenzing Norgay, quien en 1953 llegó a la cima del Everest junto a Edmund Hillary, pero cuya hazaña estuvo marcada por los prejuicios de una época que no lo veía como un igual.

Interpretado por Genden Phuntsok, Tenzing Norgay forma parte de la expedición británica encabezada por el coronel John Hunt (Willem Dafoe). Aunque su experiencia en la montaña es indispensable para el grupo, queda relegado a un papel secundario.

Un lugar de respeto

Para Tenzing, el ascenso no se reduce a una conquista o una prueba de superioridad. El Everest es una montaña sagrada y esta perspectiva distingue su travesía de la del resto. La cinta combina la expedición con el retrato de un hombre que debe enfrentar tanto las condiciones extremas de la montaña como los prejuicios de quienes lo rodean. En ese recorrido también es importante el apoyo de su esposa, Dawa, interpretada por Thinley Lhamo, mientras que Tom Hiddleston da vida a Edmund Hillary.

Dirigida por Jennifer Peedom, la película fue rodada en locaciones de Nepal y los Alpes del Sur de Nueva Zelanda; además, utiliza tecnología de drones para ofrecer una perspectiva aérea de los paisajes del Himalaya.