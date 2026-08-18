Tequila, un destino para ir con amigos

Su nombre viene de la voz náhuatl “tecuilan” que significa “lugar de tributos”. Tequila guarda celosamente algunas de sus más antiguas tradiciones, como la típica bendición de las nueve de la noche, cuando el cura del lugar bendice a los habitantes al tocar las campanas en tres ocasiones. El pueblo se detiene en ese momento, los lugareños se ponen de pie y dirigen su mirada hacia la iglesia.

¿Qué hacer en Tequila, Jalisco?

Tequila está rodeado de agave azul, parte del Paisaje Agavero declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2006. Ese entorno, sumado a sus antiguas haciendas y al Volcán de Tequila como telón de fondo, hace que cualquier recorrido se sienta especial. Sigue la Ruta del Tequila para ir de joya en joya, entre paisajes y sabores auténticos.

La Plaza de Armas es el corazón social del pueblo: música en vivo, antojitos y artesanías típicas te esperan ahí. A unos pasos, el Templo de Santiago Apóstol, construido en el siglo XVII, luce una fachada de piedra que vale la pena ver temprano, cuando hay menos gente. Las Antiguas Tabernas conservan la vida social tequilense de siempre, ideales para probar buen tequila y escuchar historias locales. Y no dejes fuera Los Lavaderos, antiguo punto de encuentro donde las mujeres lavaban ropa; hoy es de los rincones más fotogénicos del pueblo.

El Museo Nacional del Tequila (Munat) es parada obligada. Resguarda herramientas antiguas, documentos históricos y exposiciones interactivas sobre la evolución del tequila desde época prehispánica. Está en Ramón Corona 34, Centro. Según datos de la Secretaría de Cultura, abre de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas; la entrada cuesta 20 pesos para adultos y 10 pesos para niños menores de 12 años.

Destilerías famosas en Tequila

Aquí conocerás el proceso completo, desde la jima del agave hasta la elección de la botella.

Destilería La Rojeña de José Cuervo

Es la más antigua en funcionamiento de América Latina, fundada en 1795. Hoy opera bajo la marca Mundo Cuervo y ofrece desde la Experiencia Clásica (345 pesos, adulto, y 80 pesos, menor) hasta recorridos más elaborados como el Blending Dobel o el Envasado Reserva de la Familia, con precios que llegan hasta los 3 mil 790 pesos según la experiencia elegida. Reservaciones en mundocuervo.com.mx.

Casa Sauza

Fundada en 1873. El Tour Perseverancia (1 hora, 340 pesos) recorre la bodega y la destilería; el Tour Casa Sauza (2 horas, 470 pesos) suma el jardín botánico y una demostración de jima; el Tour Hornitos (3 horas, mil pesos) añade comida en el restaurante La Cueva de Don Cenobio; y el Tour Tres Generaciones (4 horas, mil 600 pesos) incluye catado profesional y comida a tres tiempos. Todos incluyen degustación y un coctel de cierre en La Quinta Sauza.

Casa Herradura

Ubicada en Amatitán, conserva su carácter de hacienda del siglo XIX rodeada de campos de agave. El recorrido explora las instalaciones históricas y las barricas subterráneas; sus tours se contratan a través de operadores turísticos, no directamente en línea.

Otras destilerías con recorrido propio Tequila Orendain (destileriaorendain.com), Tequila La Cofradía (tequilacofradia.com.mx) y Tequila Tres Mujeres (tequilatresmujeres.com.mx).

Tren Tequila Express

Viajar en tren sigue siendo de las formas más bonitas de llegar: casi dos horas entre vagones panorámicos y paisaje agavero, con salidas los viernes, sábados y domingos desde Guadalajara. Existen tres modalidades: solo el traslado en tren, el traslado con visita a una destilería como El Tequileño u Orendain, y la Experiencia Casa Sauza. Reservaciones y compra de boletos en tequilaexpress.mx.

Tours en autobús y recorridos guiados

Además del tren, hay una buena variedad de tours en autobús y a pie: destilerías, centro histórico, campos de agave y hasta caminatas nocturnas con leyendas locales. ¿Buscas algo distinto? Tequila La Cofradía tiene ahora Matices, Hotel de Barricas, donde puedes hospedarte en habitaciones temáticas inspiradas en el tequila. Informes en tequilacofradia.com.mx.

Cómo llegar a Tequila, Jalisco

Desde Guadalajara, tomando la carretera hacia Vallarta, son unos 65 kilómetros que se recorren en 45 minutos a una hora, según el tráfico a la salida de la ciudad; en fin de semana o temporada alta conviene salir con margen. También hay autobuses frecuentes desde la Central Vieja o Nueva, y los tours organizados suelen incluir transporte redondo. Si vienes de otra ciudad, lo más práctico es volar a Guadalajara y de ahí moverte en auto o en tour.

Alojamiento y gastronomía

Tequila tiene desde hoteles boutique hasta hospedajes con encanto, y restaurantes donde vale la pena probar birria, tortas ahogadas y platillos preparados al tequila. Varias destilerías ofrecen experiencias gastronómicas con maridajes: chocolates artesanales, carnes curadas, quesos regionales y postres tradicionales cierran el recorrido con broche de oro.

Día Nacional del Tequila: nueva fecha, misma fiesta

Si vienes en verano, llegaste en buen momento. El Congreso de la Unión decretó este 2026 que el Día Nacional del Tequila ya no se celebra el tercer sábado de marzo, como ocurría desde 2018, sino cada 24 de julio. La fecha no se eligió al azar: coincide con el día en que la Unesco nombró Patrimonio Mundial al Paisaje Agavero, allá en 2006. Dos motivos de celebración, uno solo en el calendario.

En las destilerías suele haber actividades especiales, catas y música en vivo ese día, aunque como es la primera vez que se conmemora en esta fecha, la programación todavía se está definiendo. Antes de planear tu viaje, checa las redes sociales oficiales del municipio de Tequila y de las destilerías que quieras visitar para confirmar horarios y actividades de última hora.