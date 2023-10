A los humanos nos hace falta amor y conciencia de nosotros mismos, de la existencia del prójimo. Nos hace mucha falta una conciencia profunda del valor increíble que significa estar vivos en un planeta lleno de belleza, expresó en entrevista la cantante portuguesa Teresa Salgueiro, quien participará en la edición 51 del Festival Internacional Cervantino.

La artista lisboeta, que se inició en la música con el grupo Madredeus, se presentará el 17 de octubre en el Teatro Juárez en Guanajuato y también ofrecerá conciertos en León, Ciudad Juárez y la Ciudad de México como parte del Circuito Cervantino.

Para la intérprete, la humanidad se encuentra en un momento de la historia en el que, a pesar de contar con tecnología, conocimientos en medicina, ciencia y acceso al arte y la cultura, los problemas siguen y generalmente se deben a la falta de respeto que podríamos tener unos por los otros y por la naturaleza de la que somos parte.

Con su voz inconfundible, Salgueiro canta a la vida y las palabras le permiten conectarse con el mundo y las personas. “Me inspira este hecho de cantar palabras que me tocan y emocionan, de hecho la propia vida y la música me inspiran. Me recuerdo desde niña escuchando música, ha sido mi compañía, tal vez porque soy hija única y no tengo hermanos siempre cantaba y por eso la música me acompaña desde siempre, al igual que las palabras”, señala.

Durante sus 36 años de trayectoria, la cantante ha interpretado las obras de diversos autores, y así como disfruta los temas de otros músicos también goza escribir sus propias composiciones y compartirlas con el público. “Tengo ese amor profundo por el encuentro con otras culturas, y con México en particular tengo una historia que empezó seguramente con Madredeus, pero después he tenido la oportunidad de grabar algunas canciones mexicanas y de otros países latinoamericanos”, destaca.

Salgueiro, quien ha estado en ediciones anteriores del Cervantino, recuerda de manera especial una de sus presentaciones en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, donde el público terminó empapado por la intensa lluvia. “Fue una cosa extraordinaria porque llovía copiosamente y la gente no se iba, estaba yo sufriendo por el público. Después he tenido la alegría de volver con este proyecto del que hablaba de música de América Latina, La golondrina y el horizonte, y ahora estamos de vuelta en la edición 51 del festival, que es muy importante porque se celebran los 50 años de la muerte de José Alfredo Jiménez”, externó.

Sobre el concierto que ofrecerá en el encuentro cultural, Salgueiro comentó que interpretará canciones de estos 36 años que lleva en la música, 20 con Madredeus y 16 en su camino en solitario. “Elegí un repertorio de hace varios años, como un homenaje a Madredeus y también canciones que siempre me han acompañado del disco La golondrina y el horizonte y del repertorio de otros autores portugueses. Será un concierto ecléctico, de muchas épocas y diversos compositores, con mucha alegría para celebrar el rencuentro con músicos y el público”, detalló.