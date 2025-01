Termina batalla entre Trevi y Chumel

A dos años de que Gloria Trevi interpusiera una demanda contra Chumel Torres ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) por el uso indebido de una de sus canciones, el comediante y creador de contenido asegura que el conflicto ya se resolvió y que ambas partes llegaron a un acuerdo.

En 2023, Chumel utilizó la canción “Todos me miran” en el programa El pulso de la República, alterando la letra para criticar al político chiapaneco Manuel Velasco, lo que provocó un pleito legal. En marzo de 2024, el equipo legal de la intérprete de “No querías lastimarme” informó que, además de ganar el caso por plagio, el conductor debía pagar 500 mil pesos como reparación del daño y eliminar los videos de las plataformas digitales. Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, Torres aclaró que la situación se resolvió de manera amigable con la cantante. “Ya no está (la demanda); literal, ya se canceló”, afirmó.

El humorista añadió que no tuvo que pagar ninguna cantidad a la famosa y, con una sonrisa, comentó: “Incluso, como que dijimos ‘ya, chido’”, indicando que no hubo mayores inconvenientes. Cuando le preguntaron si esta experiencia le dejó alguna lección, Chumel respondió que no consideraba que hubiera algo significativo que aprender: “No creo, porque al final del día yo voy a hacer comedia siempre. Pocas veces es bueno que te den un manazo”. No obstante, defendió la libertad de expresión y la importancia de comprender el trabajo de cada quien.

Este no es el primer enfrentamiento legal entre figuras públicas, ya que en 2022, Trevi inició otro proceso contra Chumel debido a un mensaje publicado por este último, en el que hacía referencia a las acusaciones que rodearon a la cantante en relación con el caso de Sergio Andrade. Gloria no ha hecho comentarios al respecto, hasta el momento.