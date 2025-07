Terra nostra: novela total de Fuentes

Terra nostra, “la novela total” del mexicano Carlos Fuentes (1928-2012), la que “se convertirá en la obra clásica de su producción literaria, la que sobrevivirá como su legado principal por su gran vigencia”, festeja 50 años de su primera publicación este 2025. “La construcción del poder vertical es el eje temático de la novela. Leerla es entender nuestro presente. Es una propuesta compleja y a la vez completa. Está integrada por una parte histórica, pero también por una filosófica y otra literaria, que, para mí, es la más importante”, afirma el investigador Jovany Hurtado.

En entrevista, el especialista en la obra de Fuentes narra que el también cuentista, ensayista y dramaturgo estuvo casi 15 años pensando Terra nostra y haciendo la investigación. “No era un autor improvisado, se preparaba, iba a las bibliotecas de Londres o de Estados Unidos. La terminó en París tras dos años de no escribir, porque se desempeñaba como Embajador de México en Francia. Tiene mil páginas. Se la dedicó a su esposa Silvia Lemus. Es la última obra de esta envergadura que se confecciona dentro del boom latinoamericano”, agrega.

La editorial Joaquín Mortiz publicó Terra nostra en 1975; al año siguiente, Fuentes ganó el Premio Xavier Villaurrutia por esta novela y, en 1977, obtuvo el Rómulo Gallegos por esa misma propuesta.

Mala recepción

Sin embargo, Hurtado considera que dicho libro ha tenido una mala recepción entre los lectores. “Ven que son mil páginas y, desde ahí, les da miedo. La lectura no es fácil; exige un lector cuidadoso, una mirada lenta y atenta”, señala. “Sí, es compleja. Pero enseña al escritor a escribir, justamente por el manejo magistral del lenguaje y por todo el estudio que hay detrás de su confección: el conocimiento de la historia de España y de América Latina. Vuelve al lector capaz de imaginar, pensar e investigar. Debe ser más leída y estudiada”, agrega.

El maestro en Letras Mexicanas por la UNAM explica que muchas novelas del premio Cervantes 1987 se irán quedando rezagadas. La región más transparente (1958), por ejemplo, “tiende a envejecer, porque habla de una ciudad ya lejana para nosotros y usa un lenguaje que ya no es el nuestro”. Quizá Aura (1962) “permanezca en el tiempo por su veta fantástica”, opina. “Pero ‘Terra nostra’ tomará un segundo aire, o tal vez un primer aire, ante los lectores, porque sigue renovándose, no envejece. Y más si pensamos en esta relación conflictiva que tenemos con España, ese pasado que nos sigue doliendo, que es la Conquista, que no acabamos de entender y sigue generando conflictos políticos. Nos sigue diciendo mucho de cómo es el poder en América Latina”, añade.

El problema, indica el también licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, es que los jóvenes se han acostumbrado a la literatura fast-food que la mayoría de las editoriales publica actualmente.

Pero, con Terra nostra, el lector regresa al origen de la novela total, la que te hace pensar, te lleva a las fuentes primarias; él usa personajes de novelas de Gabriel García Márquez o Julio Cortázar, entra en juego con los autores latinoamericanos. También ayuda a entender cómo era la narrativa de los escritores del boom, que buscaban la novela total, como Conversación en La Catedral de Mario Vargas Llosa, Rayuela de Cortázar o Cien años de soledad de García Márquez.

Destaca que Terra nostra revela a Fuentes como “un autor que nunca se repitió en sus temas y siempre estuvo experimentando en sus estructuras narrativas. Es muy culto y eso exige del lector”.

Hurtado prepara diversas actividades para conmemorar el medio siglo de Terra nostra. “Estoy en pláticas con la Casa Cien Años de Soledad y El Colegio Nacional para organizar un ciclo de conferencias. Y en la Universidad Veracruzana, a través de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, se realizará un conversatorio en octubre próximo (fecha tentativa), en el que se analizará la novela desde la visión literaria, histórica y filosófica.

“La señora Lemus desea invitar a ponentes como Basilio Baltasar, Julio Ortega, Georgina García, Jorge Volpi y Liliana Weinberg. Pero esto está en proceso y la idea es que la Cátedra publique después un libro, pensando en acercarla a los nuevos lectores”, concluye.