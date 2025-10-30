Terrifier salta del cine a los juzgados

Cuando Terrifier se convirtió en un éxito inesperado del cine de terror independiente, no estaba programado que los sustos que causó al público trascenderían la pantalla y llegarían hasta su director, Damien Leone y el equipo de producción.

La cinta pasó de la pantalla grande a los tribunales estadounidenses, luego de que Catherine Corcoran, actriz que interpretó a Dawn en la primera entrega, interpusiera una demanda. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, la joven acusa a Leone y a los productores de incumplimiento de contrato, acoso, condiciones laborales extremas y publicar contenido sexual explícito sin su consentimiento.

Según el portal, Corcoran acudió a la corte federal de California y alega que, a pesar de que la franquicia ha generado millones de dólares en ganancias, ella jamás recibió la parte que por contrato le correspondía; además de que enfrentó riesgos físicos y psicológicos durante la filmación. “Este caso presenta una historia demasiado común de productores de películas de bajo presupuesto que se aprovechan de una joven actriz a través del fraude, el acoso sexual y, en última instancia, la traición”, afirma la denuncia.

Consecuencias

Corcoran protagonizó una de las escenas más impactantes de toda la saga cuando su personaje es colgado boca abajo y cortado por la mitad por el diabólico Art.

En los documentos legales, también señala que para filmar la secuencia pasó más de diez horas suspendida (divididas en intervalos de 40 segundos) las cuales le habrían provocado varias secuelas físicas como inflamación craneal y daño en el tímpano. Además, afirma que no le informaron que debía aparecer desnuda, lo que va en contra de las normas del sindicato SAG, donde se explica que se requiere de un consentimiento por escrito para este tipo de escenas.

La demanda también señala pagos intermitentes y mucho menores a los acordados, esto a pesar de que había acordado recibir el uno por ciento de las ganancias de la cinta, incluyendo lo recaudado en taquilla, mercancía, eventos en vivo y reproducciones en streaming.

Tras confrontar al director Damien Leone y al productor Phil Falcone sobre los pagos, Corcoran afirma que fue completamente ignorada, lo que provocó que finalmente decidiera llevar el caso ante la justicia.

Por su parte, el equipo legal de Leone negó las acusaciones y aseguró que “defenderán enérgicamente” su postura.