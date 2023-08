Wendy Berry, una figura que quizás haya pasado desapercibida para muchos, desencadenó un torbellino de controversia y drama en el mundo de la realeza británica a través de su libro de memorias The Housekeeper’s Diary: Charles and Diana before the breakup. Esta ama de llaves, que había ocupado un puesto clave en la residencia de Highgrove, donde el príncipe Carlos III pasaba tiempo con su entonces esposa Diana, se convirtió en un punto focal en el tumultuoso matrimonio real.

Desde 1985 hasta 1993, Wendy Berry desempeñó el papel de ama de llaves en Highgrove, la finca campestre del príncipe Carlos y Lady Di en Gloucestershire. Como testigo cercana de la vida cotidiana de la pareja real, Berry acumuló una visión única de la relación entre el príncipe y la princesa, incluyendo detalles de sus rutinas, hábitos alimenticios y dinámicas emocionales.

Su libro, The Housekeepers Diary, publicado en 1995, reveló detalles íntimos sobre la relación del príncipe Carlos y Lady Di. La obra ofrecía una perspectiva profunda sobre la desintegración gradual de su matrimonio aparentemente idílico, abordando temas como visitas ilícitas, la lucha de Diana contra la bulimia y las obsesiones de Carlos.

La publicación del libro no estuvo exenta de controversia. El príncipe Carlos III interpuso una orden judicial en su contra en un intento de evitar su publicación en el Reino Unido, argumentando que Berry estaba violando un acuerdo de confidencialidad que había firmado como parte de su trabajo en la casa real.

Aunque Carlos ganó la batalla legal, Berry se mudó a Estados Unidos, donde el libro fue finalmente publicado por la editorial Barricade Books, invocando su derecho a la Primera Enmienda. Wendy Berry no solo fue una figura involucrada en el conflicto legal y mediático que rodeó su libro, sino que también se convirtió en un símbolo de la tensión entre la privacidad de la realeza y la búsqueda de la verdad por parte del público. Su obra, aunque controvertida, arrojó luz sobre aspectos del matrimonio con Lady Di que anteriormente habían sido objeto de especulación.