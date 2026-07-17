Tex Tex: 40 velitas de rock

La primera vez que Lalo Tex escuchó una canción de los Tex Tex en el camión, se emocionó tanto que quería gritar en el colectivo: “¡Esa rola es mía!, ¡esa rola es mía”.

Tex Tex sufrió un duro golpe hace una década, cuando Lalo Tex perdió la vida tras dar un concierto con su banda, y cumplía esa fantasía de todo rockero: morir en el escenario. Ya son diez años sin Lalo, líder de este grupo que llega a los 40 años de carrera, ahora bajo el liderazgo de Chucho Tex, bajista y otro de los fundadores de la agrupación.

Le entra al quite

Chucho también tuvo que entrarle a la voz principal, para seguir haciendo sonar esos clásicos como “Un toque mágico”, “Te vas a acordar de mí”, “Ahora que no vives conmigo”, “Me dijiste”. “Tras la partida de ‘El Muñeco Mayor’, Chucho se consolida como líder de la agrupación con cuatro discos inéditos, giras nacionales e internacionales”, informaron.

Otro miembro protagónico de Tex Tex en la última década es, sin duda, Lalito Tex, hijo de Lalo Tex, quien se apoderó de la guitarra principal, si bien ya era parte de la agrupación desde antes de la muerte de su padre.

La banda celebrará estos 40 años de camino con un concierto de más en La Maraka, este 16 de julio. Así lo dio a conocer el grupo: “De la mano de Chucho Tex, Lalito Tex y un colectivo de talentosos músicos, Los Muñecos Tex Tex prometen una noche mágica de rock and roll en compañía de algunos músicos emergentes que enriquecerán las versiones”.