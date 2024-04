Tras denunciar situaciones desagradables en el programa La casa de Los famosos 4, la actriz Thalí García hizo un receso en sus vacaciones para hacer un “en vivo” aclaratorio, indicando que su tema con Lupillo Rivera ya es cosa del pasado.

También señaló que aún sufre por las consecuencias, en el campo laboral y personal, de las revelaciones que hizo en el reality, por lo que trata de continuar con su vida y la de su pareja. “Solo les estoy pidiendo un poco de empatía... Si piensan que me estoy escondiendo porque no quiero defender a Lupillo, no se hagan ideas. Dejen de hacer suposiciones, de imaginarse cosas. Si de verdad me quieren ayudar y apoyar, la mejor manera de hacerlo es dejar de relacionarme con algo con lo que no tengo nada que ver”, afirmó.