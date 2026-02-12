Thalí García se siente sola

No fue un mensaje de alegría ni de éxito. La actriz Thalí García utilizó sus redes sociales para hablar desde la vulnerabilidad y admitir que, en medio de su proceso personal, se ha sentido cansada, desmotivada y sola.

Recientemente, la intérprete, conocida por su papel de Berenice Ahumada en El Señor de los Cielos, compartió un video en el que hizo un recuento de lo complicados que han sido los últimos años de su vida, etapa en la que ha seguido enfrentando problemas de salud y un profundo desgaste emocional.

Durante los primeros minutos del clip, Thalí reveló que en 2020 fue diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad crónica que le provocó un aumento de casi 20 kilos poco antes de su boda. “Dos días antes de casarme, mi vestido de novia no me quedó”, narró mientras se le observa visiblemente conmovida, llorando dentro de un automóvil y vestida de blanco. “Fueron tiempos súper difíciles para mí, como mujer y como actriz”.

Le llovió sobre mojado

La artista agregó que, con mucho esfuerzo, logró recuperar el peso que deseaba para 2023. Sin embargo, en 2024 enfrentó otro duro golpe: el fallecimiento de su primer esposo, Gabriel Romero, además de otras pérdidas personales que la llevaron a un agotamiento emocional.

Para 2025, García atravesó la separación de su segundo esposo, Felipe Aguilar, y también tuvo que enfrentar un diagnóstico de cáncer de piel. Estas experiencias la motivaron a compartir su historia con sus seguidores, con la intención de iniciar un proceso de acompañamiento y alentar a otros a no abandonar sus planes pese a las circunstancias de la vida.

Aunque reconoció sentirse “totalmente abandonada y debilitada”, el video concluye con un mensaje de disciplina y perseverancia: “Quise compartir contigo mi proceso porque ustedes siempre han sido mis mejores aliados. Si estás dudando en comenzar hoy, levántate y hazlo ahora”.

De acuerdo con la Mayo Clinic, la tiroiditis de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que afecta la glándula tiroides, ubicada en la base del cuello y con forma de mariposa. Esta glándula produce hormonas que regulan múltiples funciones del cuerpo.