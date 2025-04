Aunque en primera instancia Thalí García quería dar conocer que fue diagnosticada con cáncer de piel y así crear conciencia sobre esta enfermedad, surgieron otros retos en su vida que la hicieron llevar su proceso en silencio.

Sin embargo, la actriz de El Señor de los Cielos ya abrió este capítulo de su vida y dio a conocer este padecimiento que puede ser mortal. “21 de noviembre de 2024: hay batallas que se viven en silencio. En su momento tenía la intención de compartirles mi proceso, creía que contarles lo que me estaba sucediendo era poner como un pequeño granito de arena”, escribió la actriz, quien a la par de sus cirugías vivió el asesinato de su exesposo Gabriel Romero.

“No tenía cabeza para pensar en nada más, la depresión no me dejó retomar con facilidad mis redes. En diciembre mi patología salió limpia. La cirugía fue un éxito gracias a Dios, pero la tristeza por la ausencia de Gabriel era tan grande que no hubo ni momento ni ganas de celebrar mi salud”, agregó la actriz, quien invitó a siempre a revisar tu cuerpo. “Escuchemos nuestro cuerpo, no normalicemos cualquier síntoma”, escribió.