Thalía no se queda atrás en las tendencias musicales y empresariales, la cantante de 52 años ha llevado a la par de la música una sólida carrera empresarial que la ha mantenido siempre activa en sus redes, donde esta vez desató las risas y los cuestionamientos por culpa de un par de fotos que están dando de qué hablar.

La famosa estrenó la semana pasada “Bebé, perdón”, una canción de regional mexicano en la que se puso las botas y dividió opiniones entre los que aplaudieron que probara en un género en el que no es nueva, y otros que confesaron que no les gustó la canción y que mejor cantara pop.

A sus 52 años, Thalía conserva una figura espectacular, tanto así que de vez en cuando sorprende a sus fans con fotos en bikini o usando prendas con las que luce su mini cintura, pero en esta ocasión presumió su físico con un mini bikini para promocionar su línea de maquillaje, pero no todo resultó como esperaba.

La controversia comenzó el pasado lunes, cuando la intérprete recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus 21 millones de seguidores una sesión fotográfica que se hizo en su reciente visita al mar. En dichas imágenes aparece en el balcón de un hotel luciendo un traje de baño de dos piezas en color negro con pedrería plateada. “¡Qué rico! Lunes de Zoom en bikini planificando los nuevos pasos para mi colección #ThaliaSodi. Se vienen cositas!!! #ThaliaSodiCollection”, escribió.

Como era de esperarse, bastaron unos minutos para que la sección de comentarios de la publicación se llenara con halagos para Thalía por conservar una espectacular figura a sus 52 años de edad. No obstante, muchos otros señalaron a la artista por supuestamente abusar de filtros en sus fotografías y desvanecer tanto su abdomen que dejó casi invisible su ombligo. “Thalía no tiene ombligo. No se lo veo”. “Dios mío, tanto filtro que le desapareció el ombligo”. “Thalía acepte sus años y deje el filtro usted es hermosa aún con sus arrugas”. “¿Y el ombligo? Desapareció”. “Tiene tanto brillo del Photoshop que casi me deja ciega”. “Tanta envidia a Thalía, son mujeres y le tiran mala onda a otra, les gustaría estar como ella”, fueron algunas reacciones.

Lo cierto es que no se alcanza a distinguir con claridad el ombligo de la protagonista de Marimar en una fotografía de cuerpo completo, y en la otra queda escondido porque posa sentada.