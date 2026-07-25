Thalía recuerda dúo con Kenia Os

La polémica entre Belinda, Danna y Kenia Os sigue levantando comentarios, y esta vez fue Thalía quien decidió entrar a la conversación. La cantante aprovechó sus redes sociales para responder, de manera muy sutil, a las declaraciones de Belinda sobre la colaboración que prepara con Danna.

Todo comenzó cuando Belinda aseguró que el tema que lanzará junto a Danna, “Dolce vita”, marcaría un momento histórico al reunir a dos grandes figuras del pop mexicano. Sin embargo, ese comentario no cayó nada bien entre algunos fans de Kenia Os, quienes le recordaron que ella ya había colaborado con varias artistas importantes del género.

Le entra a la polémica

Fue entonces cuando Thalía apareció en escena. Sin mencionar directamente a Belinda, compartió en sus historias de Instagram un video de “Para no verte más”, la canción que grabó junto a Kenia Os en 2023, acompañado de un mensaje que muchos interpretaron como una clara indirecta: “De hecho, ya existía una colaboración de dos popstars mexicanas”.

La publicación no tardó en hacerse viral y desató una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios aplaudieron que Thalía defendiera el trabajo que hizo con Kenia Os, otros consideraron que solo alimentó una discusión que ya tenía enfrentados a los fandoms desde tiempo antes.