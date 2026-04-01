The devil wears Prada 2 en CDMX

La gira internacional de The devil wears Prada 2 hará una parada en Ciudad de México como parte de su tour de presentación, según informó 20th Century Studios en un video oficial.

Esta confirmación posiciona a México junto a otras ciudades como Tokio, Seúl, Shanghai, Nueva York y Londres en la estrategia global de lanzamiento de la película, que cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en los papeles principales tras 20 años del estreno.

El elenco titular será acompañado por nuevas incorporaciones como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux y Simone Ashley, así como cameos de figuras relevantes de la industria de la moda y la música, como Lady Gaga, quien además prepara una canción para esta cinta.

El filme, ambientado nuevamente en el universo de Runway, abordará el reencuentro entre Andy y Miranda en el marco de la actual industria editorial. El estreno de la película está previsto para el 1 de mayo de 2026, justo antes del inicio de la temporada de moda más relevante del año.

Aunque las fechas exactas del tour aún no han sido anunciadas, la de la Ciudad de México ya es un hecho.