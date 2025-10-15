The Eras Tour tendrá docuserie

El documental sobre la gira Eras, de Taylor Swift, que durante mucho tiempo tan solo fue un rumor, ahora se confirma como una realidad.

La cantante anunció que una docuserie de seis partes, Taylor Swift: The Eras Tour. The end of an era, se estrenará en Disney Plus el 12 de diciembre, con el lanzamiento simultáneo de una nueva película del concierto, Taylor Swift: The Eras Tour. The final show, filmada durante el final de la gira en Vancouver.

Además The life of a showgirl, álbum número 12 de la estrella pop se situó en la cima de la lista Billboard 200, con todas las canciones ocupando los primeros 12 puestos del Billboard Hot 100.