The fall guy rompió un récord mundial

El éxito de taquilla The fall guy fue evidente: la cinta está repleta de acción y espectáculos de infarto, incluido un truco muy especial que ha logrado romper un impresionante récord mundial.

Esta hazaña pudo superar con éxito el récord anterior que ostentaba el doble de acción Adam Kirley, quien realizó siete vueltas de cañón durante el rodaje de la película Casino Royale (2006). The fall guy, está inspirada en la serie de televisión homónima de los años ochenta y es dirigida por David Leitch y protagonizada por las superestrellas Emily Blunt y Ryan Gosling.

Se trata sobre el doble de acción Colt Seavers quién dobla a Gosling, que entra en escena para salvar una película cuando su gran estrella desaparece. Sin embargo, se ve envuelto en una trama siniestra. Logan recibió el certificado oficial de Guinness World Records en una proyección especial en Los Ángeles.

Hazaña

Una vuelta de cañón, se entiende como una maniobra clásica que se remonta a los primeros tiempos del cine y que consiste en colocar un aparato parecido a un cañón debajo de un coche que sale disparado hacia el suelo.

Cuando el vehículo alcanza una velocidad determinada, el mecanismo se activa y propulsa el coche en una serie de vueltas.

La maniobra se rodó en las playas de Australia en 2022, pero se ha mantenido en secreto hasta ahora. Ryan Gosling lo describió como el día más emotivo. Como homenaje a las escenas de riesgo, el equipo quería hacer una versión mejor y más grande de las hazañas que estamos acostumbrados a ver en el cine.

La primera toma no salió exactamente como se tenía previsto, pero por suerte y, como bromea el coordinador de acrobacias Chris O’Hara, teníamos un coche más. Fue en esta toma cuando Logan consiguió establecer el nuevo récord, demostrando su logro con un pulgar hacia arriba fuera de la ventanilla del coche. “Al crecer, mi padre era doble de acción, así que la influencia de los sets de cine y el mundo de los dobles siempre estuvo ahí. Cuando me enteré de que ‘The fall guy’ iba a entrar en fase de producción, supe que tenía que formar parte de ella. En cuanto a las salidas del cañón, después de dos prácticas y una toma real, nos quedaba un coche y un disparo. Cuando llegué a las ocho tiradas y media, tuve la sensación de haber establecido el récord, porque parecía que las vueltas no iban a parar nunca. Fue un momento surrealista y estoy increíblemente orgulloso de lo que ha conseguido el equipo”, Comentó Logan Holladay, piloto de acrobacias