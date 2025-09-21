The girlfriend, una serie de suspenso

En el centro está Daniel, un estudiante de medicina; a su lado se encuentra Laura, la madre del chico, y del otro, Cherry, la chica que lo flechó. Ellos son los protagonistas de The Girlfriend, una serie en la que madre y nuera se enfrentarán cara a cara con tal de llevarse el trofeo anhelado: Daniel.

La producción sigue la vida perfecta de Laura que se ve trastocada con la llegada de Cherry, una joven tan atraída por Daniel, como dispuesta a todo con tal de estar con él. La serie lleva al televidente a cambiar de bando varias veces. Por un lado, algunos empatan con Cherry, quien se enfrenta a una madre controladora y llena de prejuicios. Otros se hacen del bando de Laura, bajo el argumento de que la intuición de una mamá nunca se equivoca.

Lo cierto es que ninguna está dispuesta a ceder terreno. ¿A qué grado llega el pleito que la historia está clasificada como suspenso psicológico? Y es que, además de los celos, los secretos y todas las artimañas que usan; la muerte también está presente en la historia