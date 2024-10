A la banda de rock sueca The Hives no le importa las listas de popularidad. Su vocalista Pelle Almqvist considera que no es determinante para un grupo en la actualidad, pues, aunque los músicos llevan muchos años sin estar arriba en un top de escuchas e incluso tardaron 18 años en lanzar un disco inédito, siguen llenando conciertos.

“No somos exitosos comercialmente, pero somos constantes; si miras el Billboard ‘Top 20’ o lo que sea, no hemos estado hace mucho tiempo, ni siquiera las grandes como Arctic Monkeys logran entrar allí. Pero no necesitas hacerlo porque puedes vender miles de entradas para conciertos”, reflexiona el frontman del grupo que regresa a México el 8 de octubre.

Incluso Pelle considera que los artistas pop que consiguen estar en los primeros lugares de las listas subsisten más con base en los conciertos que con amplias escuchas en Spotify. “Todos esos artistas pop en el ‘Top 20’ no ganan nada con los servicios de ‘streaming’. Prefiero tener una banda de rock and roll en vivo exitosa que una carrera discográfica exitosa”, apunta el vocalista.

Esta posición ante la popularidad en el streaming se ve reflejada en su último disco titulado The death of Randy Fitzsimmons, el primer álbum inédito de la banda desde 2006.

En esos 18 años se presentaron en distintos países y festivales importantes como Coachella en 2006, Glastonbury en 2014 y el Corona Capital 2019 y 2023. “Mi amor eterno por el rock and roll y esta banda es lo que nos ha mantenido, creo que eso el público lo siente cuando subimos al escenario, realmente amo simplemente subir a una tarima”, dice Pelle.

Por el contrario, entrar al estudio fue un proceso complicado para la banda, que está más acostumbrada a solo girar, y mantenerse tocando para estar vigente, pero en un mundo musical donde el público exige música nueva tuvo que adaptarse, ceder, y resistir. “Fue un proceso de mucha espera y ansiedad, horrible por no tener suficientes canciones y no poder terminar un álbum, al final todo fue cuestión de mantener la banda junta y asegurarse de que nadie renunciara y, cuando finalmente tuvimos las canciones, fue un proceso bastante rápido, fluido y agradable”, asegura.

Sin embargo, eso liberó a toda la agrupación, y así, ligeros, regresan a México, esta vez al Palacio de los Deportes donde, asegura Pelle, no se guardarán nada. “Haremos un concierto enérgico. No hay ningún truco. Solo tienes que amar lo que haces”.