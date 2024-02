Un profesor llamado Alec Merce, especializado en psicología del comportamiento, ayuda al FBI a investigar y resolver todo tipo de casos. Él es el protagonista de la serie policiaca The irrational, de Universal TV.

La historia es protagonizada por Jesse L. Martin (como Alec), e incluye en el elenco a Maahra Hill, como la exesposa de Alec, Marisa Clark; y Molly Kunz, que interpreta a una estudiante y asistente de Alec llamada Phoebe.

“Alec estudia el comportamiento humano y es reclutado para ayudar a resolver crímenes porque puede predecir más o menos el comportamiento del criminal o abordar la resolución del crimen a través de una perspectiva diferente al observar los motivos y comprenderlos debido a sus antecedentes”, detalla Molly.

Se trata de un show enmarcado en un género que ha tenido éxito en la pantalla chica y en el que se enlistan títulos longevos como La ley y el orden o CSI, en el que los buenos buscan desenmascarar a los malos, recurriendo además a la fórmula del detective poco convencional que hemos seguido en otros títulos como El mentalista.

Para la actriz Molly Kunz, es esto precisamente algo que puede interesarle a los televidentes para acercarse a The irrational. “Creo que amamos los programas criminales como este porque hay algo muy satisfactorio en sentir que podemos (resolver los crímenes), que los chicos buenos pueden atrapar a los malos, resolver el problema y encontrar la respuesta”, dice. “Es algo muy satisfactorio especialmente cuando así no es como funciona el mundo, no siempre los buenos ganan pero en programas de tv, como este, sí pueden ganar y creo que por eso nos gusta verlos”.

La primera temporada de la serie, basada en el libro Predictably irrational: the hidden forces that shape our decisions, de Dan Ariely, y que ya fue renovada para una segunda entrega, puede verse en México a través de Universal.