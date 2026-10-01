The Last First, en la cima del ego

Cinco alpinistas murieron durante la temporada invernal de 2021 en el K2, la segunda montaña más alta del mundo. En la cinta The Last First: Winter K2, el director Amir Bar-Lev reconstruye esa expedición y plantea que la tragedia no puede explicarse por una sola causa, pues al mismo tiempo que hubo competencia, también existió ego, intereses económicos e imprudencia.

La carrera tenía un objetivo histórico. De las 14 montañas que superan los 8 mil metros en el planeta, el K2 era la última que nunca había sido conquistada durante el invierno.

Viajaron a Pakistán para intentarlo, entre los exploradores estuvieron el islandés John Snorri Sigurjónsson y los paquistaníes Ali Sadpara y su hijo Sajid, además de expediciones comerciales, equipos de filmación y un grupo de alpinistas nepalíes decididos a conseguir para su país una hazaña que durante décadas dio reconocimiento a occidentales. “Lo que amo de esta historia es que está llena de preguntas difíciles y no tiene villanos ni héroes. Tiene muchos seres humanos con perspectivas convincentes y a veces opuestas entre sí”, explica Bar-Lev en entrevista.

Competencia de aguante y vanidad

A los 8 mil 611 metros de altura del K2, señala Bar-Lev, permanecen aspectos de la condición humana que existen también a nivel del mar, como el ego, la codicia y la búsqueda de reconocimiento. “Es un lugar que casi parece otro planeta y es casi tan peligroso como el espacio exterior. Cuando los seres humanos van a lugares así, se llevan todas las cosas que ocurren a nivel del mar, ya sea una historia de amor, competencia, ego o codicia. Por eso amo esta historia: hay muchísimo en ella y no existen respuestas fáciles”, señala.

La expedición terminó como la hazaña que todos perseguían y como una tragedia. Un equipo de alpinistas nepalíes consiguió el primer ascenso invernal al K2, mientras otros continuaron buscando la cima. Al final cinco escaladores habían perdido la vida.

Para el director estadounidense, tampoco hay una explicación única sobre cómo la valentía llevó a la ambición y ésta a la imprudencia. Rodearon a la tragedia la comercialización del alpinismo, clientes sin experiencia y lo que se conoce como “fiebre de cumbre”, es decir, que tras invertir dinero, esfuerzo y tiempo en una expedición, regresar a casa sin la victoria influye en las decisiones. “Hay un argumento sobre que los clientes comerciales causaron parte del problema. Otro es que la presencia de las cámaras hizo que algunas personas tomaran decisiones imprudentes. Y un tercero es sobre la ‘fiebre de cumbre’, lo que generó a su vez que se tomaran malas decisiones”, explica.

El documentalista deja al público decidir cuánto peso tuvo cada factor y suma otro que atravesó aquella expedición: el nacionalismo. The Last First: Winter K2 se estrena el 2 de octubre en cines seleccionados de Estados Unidos y estará disponible también por Apple TV.