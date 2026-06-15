The Legend of Zelda: Ocarina of Time tendrá remake

El juego llegará en exclusiva para Nintendo Switch 2 y su lanzamiento está previsto para algún momento de 2026. Aunque por ahora Nintendo no ha compartido una fecha específica, el anuncio pone fin a años de especulación alrededor de uno de los títulos más influyentes y queridos de la historia de los videojuegos.

Con el calendario de lanzamientos aún por definirse, resulta difícil anticipar una ventana concreta. Sin embargo, todo apunta a que Nintendo buscará darle suficiente espacio dentro de su catálogo de fin de año, considerando que todos escapan de noviembre con GTA 6.

Como es costumbre en Nintendo, la compañía no compartió demasiados detalles sobre el proyecto más allá de confirmar su lanzamiento para 2026. Durante el tráiler de revelación apenas se mostraron algunos fragmentos de la historia y el renovado diseño de Link, suficiente para dar una primera muestra del salto gráfico que ofrecerá esta nueva versión.

Al finalizar el Nintendo Direct, Nintendo reiteró que compartirá más información durante las próximas semanas. Por ahora, la compañía prefirió reservarse detalles sobre cambios en la jugabilidad, mejoras específicas o una fecha de lanzamiento concreta.

Ya tiene ficha en la e-shop

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake ya tiene ficha en la e-shop de Nintendo Switch 2. Eso sí, no es que la Gran Nintendo haya liberado demasiadas novedades al respecto. No obstante, si que podemos sacar importantes detalles. En primer lugar, se ha dado a conocer que contará con un PEGI 12 provisional. Es decir, el mismo de la versión original de Nintendo 64 y de su versión 3D para Nintendo 3DS. En lo que respecta a los idiomas, sólo se ha incluido por ahora el inglés.

Por ahora solo se sabe que el juego llegará en algún momento de 2026. Eso sí, teniendo en cuenta que el título original llegó al mercado un 21 de noviembre de 1998, es más que plausible pensar que las novedades no tardarán en llegar.

Eiji Aonuma, a cargo de la serie de Zelda

Shigeru Miyamoto consideró que Marvelous: Mohitotsu no Takarajima tenía cierto aire a Zelda, así que le solicitó a Eiji Aonuma que se incorporara al equipo de Zelda.

En la actualidad, la franquicia Zelda se asocia casi automáticamente con Eiji Aonuma, aunque fue Shigeru Miyamoto quien la creó, y ha explicado en diversas entrevistas que los juegos se inspiran en sus propias aventuras infantiles por los bosques de las afueras de Kioto. Entonces, ¿cuándo se produjo este cambio y cómo ocurrió realmente?

Aonuma explica que Miyamoto quedó impresionado por su juego para Super Nintendo Marvelous: Mohitotsu no Takarajima, lanzado en 1996. El título se inspiró en parte en The Legend of Zelda: A Link to the Past, y Aonuma comentó: “Se decía que Marvelous era similar a The Legend of Zelda en cuanto a gameplay, y de hecho... tenía muchas ganas de incorporar algo de la esencia de Zelda en él”.

Por ello, Miyamoto le propuso trabajar en The Legend of Zelda: Ocarina of Time, oferta que Aonuma aceptó y que lo llevó a encargarse del diseño de las mazmorras, entre otras tareas. Su labor impresionó lo suficiente para que, más adelante, le convirtiera en codirector para The Legend of Zelda: Majora’s Mask (junto a Yoshiaki Koizumi), antes de asumir la responsabilidad exclusiva de la serie con The Legend of Zelda: The Wind Waker.