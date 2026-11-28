En un futuro distópico, The Lobster presenta una sociedad en la que las personas que no tienen pareja son enviadas a un hotel, donde disponen de 45 días para encontrar a alguien con quien compartir su vida. De no conseguirlo, serán transformadas en el animal que hayan elegido previamente. Bajo esta peculiar regla comienza una historia que cuestiona las ideas tradicionales sobre el amor, las relaciones y la soledad.

Premisa

La película sigue a David, interpretado por Colin Farrell, un hombre que llega al establecimiento después de que su esposa lo abandona por otra persona. Acompañado por su hermano, quien ahora tiene la forma de un perro, deberá adaptarse a las estrictas normas del lugar, participar en actividades para encontrar pareja y demostrar que comparte características con alguna de las personas hospedadas.

Dentro del hotel, los huéspedes tienen que identificar cualidades en común con los demás para formar una relación. La miopía, las dificultades para comunicarse o incluso determinados rasgos físicos se convierten en motivos para establecer vínculos. Sin embargo, detrás de estas aparentes coincidencias se esconde una dinámica en la que los sentimientos quedan relegados ante la necesidad de cumplir con las reglas.

Dirigida por el cineasta griego Yorgos Lanthimos, la cinta combina ciencia ficción, drama, sátira y humor negro para construir una crítica a las presiones sociales que rodean las relaciones sentimentales. Con situaciones incómodas, diálogos poco convencionales y personajes peculiares, plantea una pregunta: ¿realmente necesitamos estar en pareja para ser felices?

El amor y sus contradicciones

Protagonizada también por Rachel Weisz, Olivia Colman, Ben Whishaw, Léa Seydoux y John C. Reilly, la producción desarrolla dos formas opuestas de entender las relaciones. Mientras en el hotel las personas están obligadas a encontrar pareja, fuera de sus instalaciones existe un grupo de solitarios que rechaza cualquier vínculo romántico y castiga a quienes muestran interés por alguien más.

En medio de estos dos extremos, David descubre otra manera de vivir cuando conoce a una mujer miope, interpretada por Rachel Weisz. La atracción entre ambos surge a partir de una característica que comparten, pero su relación deberá mantenerse en secreto para evitar las consecuencias de romper las normas establecidas por los solitarios.

A partir de este encuentro, la historia explora las contradicciones del amor y la libertad. Mientras unos consideran indispensable tener pareja, otros defienden la independencia como una forma de vida. La película muestra cómo ambas posturas pueden convertirse en sistemas de control cuando se imponen sobre las decisiones personales. Más allá de su extraña premisa, The Lobster destaca por su fotografía fría, escenarios sobrios y una atmósfera que combina lo cómico con lo inquietante. La actuación de Colin Farrell aporta un tono contenido al personaje de David, en tanto que Rachel Weisz representa una relación que se construye entre el deseo de estar juntos y el temor a las consecuencias.

Reconocimiento

Estrenada en 2015, la producción obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y recibió una nominación al Óscar en la categoría de mejor guión original. Con una propuesta alejada de las historias románticas convencionales, se convirtió en una de las cintas más reconocidas de Lanthimos.

Si buscas una película que vaya más allá de los romances tradicionales, The Lobster es una opción que sorprende por su originalidad. Una historia extraña, irónica y provocadora que invita a reflexionar sobre la necesidad de encontrar pareja, el miedo a la soledad y hasta qué punto las expectativas sociales influyen en nuestra manera de amar.