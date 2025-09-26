The Mandalorian & Grogu: Acción y ternura

The Mandalorian & Grogu marcará el regreso de una de las historias más populares dentro del universo de Star Wars, llevando a la pantalla grande las nuevas aventuras de Din Djarin y Grogu.

Lejos de ser una historia independiente, la película dirigida por Jon Favreau se enlaza de forma directa con los eventos de la serie.

The Mandalorian, la serie, presentó a Din Djarin (Pedro Pascal) como un guerrero solitario que, tras perder su hogar, recorre la galaxia aceptando misiones de alto riesgo. Todo cambia cuando recibe el encargo de capturar un misterioso “paquete” que, en realidad, resulta ser Grogu, un niño con habilidades que pronto se convierte en su protegido.

Desde su debut en 2019, la serie ha capturado la atención de millones de fans en el mundo. A lo largo de sus tres temporadas, que le han valido 15 premios Emmy, se ha seguido a este dúo (Din Djarin y Grogu) mientras atraviesa mundos desconocidos, enfrenta enemigos peligrosos y forja vínculos inesperados en otros mundos. Ya está confirmada la cuarta temporada.

Ya se puede ver el primer adelanto de esta esperada película, donde queda claro que la historia mantendrá su estilo visual característico, combinando acción, ternura y elementos clásicos del universo Star Wars.

Uno de los puntos más llamativos del tráiler es la colaboración con un nuevo personaje interpretado por Sigourney Weaver, una piloto experimentada que se convierte en aliada del dúo protagonista.