The Morning Show estrena temporada

En un Estados Unidos polarizado y lleno de desafíos, los periodistas se enfrentan a noticias falsas, teorías conspirativas, encubrimientos corporativos y una inteligencia artificial cada vez más presente, y eso es lo que las actrices Jennifer Aniston y Reese Witherspoon quisieron llevar a la serie The Morning Show.

Para Aniston, en esta producción, que estrena su cuarta temporada por la plataforma Apple TV, siempre van un paso adelante. “Hablamos de Inteligencia Artificial, de ‘deepfakes’, y también de millonarios que compran cadenas o cohetes”, explica la también actriz de Friends, destacando cómo la historia refleja problemas actuales del periodismo y la información. “Nadie pensaba que ocurriría, y pasó. La gente ve el programa y dice ‘esto es justo de lo que hablamos en la mesa de casa’”, comentó.

La serie estrenada en 2019, producida también por las protagonistas, ofrece una mirada al entorno laboral moderno desde la perspectiva de quienes ayudan a despertar a Estados Unidos.

Transformación

Lo que comenzó con el escándalo de un presentador intocable se transformó en una radiografía de la industria y del país. A través de sus temporadas, aborda problemas que marcaron la última década: el movimiento Me Too y la lucha contra el acoso sexual en las redacciones y en el mundo, los desafíos de la pandemia de covid-19, la caída general de audiencias y las complejas dinámicas de poder en cualquier lugar de trabajo, incluida la discriminación por temas como la edad. “El noticiero se fundó para contar la verdad. Ahora tenemos que preguntarnos si todavía es posible salvarlo… o si ya está demasiado corrompido”, explica Jennifer, quien interpreta a Alex Levy.

La cuarta entrega arranca casi dos años después de los eventos vistos en la tercera, con la fusión de las grandes cadenas UBA y NBN que dio lugar a la empresa UBN. Alex Levy, ahora con poder ejecutivo, lucha por mantener su credibilidad tras convertirse en víctima de un video manipulado digitalmente. Mientras tanto, Stella Bak (Greta Lee), la nueva CEO, apuesta el futuro de UBN a la IA, una jugada tan arriesgada, pero tremandamente fascinante.

Mujeres en el centro del poder

Más allá de abordar los retos tecnológicos, The Morning Show pone a las mujeres en el centro del poder y la acción. Alex Levy y Bradley Jackson (Reese Witherspoon) representan dos formas de liderazgo femenino frente a la presión de mantener la integridad periodística.

“Mi personaje siempre hace algo inesperado. Aunque en esta temporada Alex y Bradley están un poco enemistadas siempre regresan una a la otra. Creo que nos amamos, es una amistad, casi una historia de amor entre amigas. Una liga que se estira, pero siempre vuelve a juntarse”, dice Aniston sobre la relación compleja entre sus personajes.