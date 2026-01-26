¿The office llegará a Fortnite?

En los últimos días, numerosas versiones sobre posibles colaboraciones entre Fortnite y otras series de televisión han inundado las redes sociales. Recientemente, la compañía ha apostado por consentir a sus fanáticos más veteranos, con colaboraciones de primer nivel en su capítulo 7 de la temporada 1.

Entre los crossovers más populares del momento se encuentra el de la serie de animación South Park, donde el videojuego de Epic Games incluyó skins inspirados en los personajes de Stan, Kyle, Cartman, Kenny y Butters. En esta ocasión, continuando con colaboraciones emblemáticas, The office se unirá al mundo del videojuego.

La pista que dio paso a un sinfín de especulaciones comenzó el 20 de enero, cuando el videojuego compartió una peculiar imagen en su cuenta oficial de Instagram. En la foto publicada se podía distinguir un par de remolachas, con la frase “Construcción. Remolachas. Battle Royale”, una combinación de palabras que hace referencia a un popular chiste de la serie.

Personajes icónicos

Los skins que se agregarán al juego en la colaboración están inspirados en los trabajadores de la sucursal Dunder Mifflin Paper Company: Michael Scott y Dwight Schrute, interpretados por los actores Steve Carell y Rainn Wilson respectivamente. Los diseños de estos skins, a diferencia de colaboraciones pasadas, tienen un gran parecido físico con su versión real, manteniendo la esencia de la serie de televisión.

Cada skin individual tiene un precio de mil 500 “paVos” (moneda virtual de Fortnite), mientras que la colección completa con un total de 12 objetos temáticos de la serie tiene un costo de 3 mil 500 “paVos”. Además, cada personaje cuenta con dos estilos alternativos: Michael viene con su característica gorra para citas y unas gafas de sol, mientras que Dwight puede verse con y sin saco, además de la máscara de un muñeco de RCP, en referencia al episodio “Stress Relief”.