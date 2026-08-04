The Offspring lanza cumbia

En 1998, The Offspring, la banda de rock punk estadounidense lanzó una de sus canciones que, hasta hoy, sigue siendo una de las más exitosas. Ahora, a 28 años de su estreno, sus integrantes estrenan una versión cumbia, inspirada en los sonidos de la música mexicana que conocen y de la cultura de nuestro país que, desde hace largo tiempo, admiran fervientemente.

Desde sus inicios es notable que, en el repertorio de The Offspring hay varias canciones que hacen uso de algunas palabras en español, lo que, para muchos de sus fans, es una respuesta a la influencia latina que existiría entre los músicos que conforman el grupo: Dexter Holland, Noodles, Todd Morse, Brandon Pretzborn y Jonah Nimoy.

Para sus fans norteamericanos, los toques en español que, caracterizan la música de la banda, tienen que ver con el hecho de que son originarios de California, ciudad que comparte frontera directa con México, por lo que, pareciese natural que, los idiomas, entre las personas que habitan en ese estado, se entremezclan.

Además, que, en otras de sus producciones discográficas, la agrupación ha hecho guiños a la cultura del mariachi y el tributo a la muerte. Desde el pasado 31 de julio, en las redes oficiales de The Offspring, también conocidos por otras exitosas canciones como «The kids aren’t alright”, “Why don’t you get a job?” y “Want you bad”, dieron a conocer el anuncio de la nueva versión de “Pretty fly”, la que incluye sonidos de cumbia electrónica, mezclados por el DJ y productor mexicoamericano 8onthebeat Mix.

Las reacciones de sus fans, especialmente los provenientes de nuestro país, han generado comentarios de gran ingenio. Este año, además, la banda volverá a nuestro país, el 21 de noviembre, el segundo de tres días en que tendrá lugar el festival Corona Capital.