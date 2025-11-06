The Pepsi Club Collection

Sastrería relajada, estructuras limpias, textiles lujosos y acentos gráficos se convirtieron en la fórmula visual para capturar la esencia de una marca que ha acompañado generaciones... y que hoy también se viste.

Combo relajado, pero particularmente cool

La playera tipo polo se alía con jeans amplios y un tote bag con branding icónico.

Looks que mezclan streetwear con visión vanguardista

La clásica t-shirt se reinventa con gráfica bold, acompañada de pantalones vinil.

Atuendo sin margen de error

Chamarra con lettering, bermudas, zapatos clásicos y calcetas altas. Una lección de cómo dominar el all black sin perder actitud.

El nuevo retro

La chamarra de piel y jeans amplios canalizan la vibra de los 90 con una actualización de lujo.

Para expertos del layering

Camisa, jacket y pantalones con gráficos Pepsi: una declaración estética que exige seguridad y estilo.

Estilo que domina las calles y las pasarelas

Bomber jacket, bermudas, calcetas visibles y gorra: la fórmula del cool contemporáneo en clave effortless.

Minimalismo con intención

Con gorra, bermudas y patineta: este look eleva el skater code al mundo del diseño de autor.

Sutilmente provocador, culturalmente acertado

Una playera semitransparente con el logo al frente, más pantalones de silueta fluida.