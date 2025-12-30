The Quiet Brothers, nueva generación

Aun cuando cantan en inglés, la banda mexicana The Quiet Brothers promueve Learn to lose, un álbum en el que abordan la cosmovisión de la muerte y cómo los mexicanos la sumamos a nuestras tradiciones.

"Es un disco concepto de diez canciones en el que tocamos el tema de la pérdida, del duelo, de la muerte, pero vista desde una perspectiva cultural mexicana, porque la muerte nosotros la vemos como parte de la vida más allá de la tragedia o tristeza, es en todo caso algo luminoso", comentó Artur Quiet, vocalista (nieto del periodista Guillermo Ochoa).

The Quiet Brothers, también integrada por Rocko, baterista; Sol, bajista; Diego, tecladista; y Kevin, guitarrista y firmada por la disquera Class Music (José Madero, Gusana Ciega, Serbia), tuvo un contacto directo con sus fans en una gira por nueve estaciones del metro. "Fueron dos semanas, nueve conciertos y la respuesta fue la que buscábamos: un contacto real con la gente, personas de varias generaciones, niños, adultos, hasta personas de la tercera edad que se llevaron un poco de nuestra música", comentó Kevin.

Para 2026, la agrupación tiene en mente seguir girando por cuanto escenario se les ponga en frente y continuar con la promoción de Learn to lose. "Ya pisamos escenarios como el Bajo Circuito, Indie Rocks! o el Lunario (además del Festival Quimera y el Tianguis Cultural del Chopo), nos fascina tocar y es lo que pensamos hacer. Tenemos un equipo atrás que nos asesora, y sumamos experiencia en conjunto", indicó.