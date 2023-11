The Rolling Stones regresan en abril

La banda británica The Rolling Stones anunció que para 2024 tendrá una gira luego de lanzar en octubre pasado su nuevo disco, Hackney Diamonds, y con el cual regresará a los escenarios.

A través de redes sociales, anunciaron oficialmente la gira. “La noticia que todos estaban esperando: ¡los Rolling Stones vuelven a salir de gira! ¡Estamos encantados de anunciar el Stones Tour 2024 Hackney Diamonds!”, se lee en X.

Hasta este martes, la banda anunció que se presentará en 16 ciudades de EU y Canadá. Los fans mexicanos esperan que en la segunda mitad del 2024 se dé a conocer fecha para el país.

Los seguidores de la banda pueden esperar escuchar a Mick, Keith y Ronnie tocar sus éxitos más populares, desde “Start me up”, “Gimme shelter”, “Jumpin” Jack Flash”, “Satisfaction” y más, así como el nuevo álbum.

La confirmación de la gira de The Rolling Stones se dio a conocer con un video, donde aparecen los miembros de la banda con algunos clips de fanáticos cantando a todo pulmón las canciones más famosas de estos grandes del rock and roll. Y, obviamente, el símbolo de la sensual boca con la lengua de fuera no debía faltar.

La banda informó que la gira con el mismo nombre del álbum comenzará en la ciudad de Houston, Texas, el 28 de abril y terminará en la localidad californiana de Santa Clara el 17 de julio, con un total de 16 conciertos.