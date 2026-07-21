The Rolling Stones siguen rodando

Sesenta años después, los vagabundos de Londres siguen rodando. The Rolling Stones presentan Foreign tongues, la pura crema del blues rock británico. Ya situados en el octavo piso de sus vidas, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood (de 79 años) siguen sonando a una agrupación fresca y contemporánea, pero con la experiencia que te da toda una vida dedicada al rhythm and blues.

Esa jovialidad del disco se refleja muy bien en el tema “In the stars”, una de las cartas fuertes del álbum, con un video creado con tecnología deepfake de vanguardia que rejuveneció a la banda varias décadas al estilo de Dorian Gray.

En este videoclip aparece Odessa A’zion (Marty Supreme) y, en la siguiente pieza, “Jealous lover”, lo hace la bellísima Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama), en quizá la canción más poderosa de todo el disco. Se trata de un tema demoledor sobre una relación obsesiva, controladora, tóxica y llena de codependencia. Se quieren dejar, pero no se sueltan. Buscan la libertad, pero se reencuentran en el eterno círculo vicioso.