The Weeknd confirmó a Variety que cerrará su etapa como artista bajo ese nombre y concepto, tras el lanzamiento de Hurry up tomorrow, un proyecto próximo a lanzar que incluye disco y película.

“Nadie hará The Weeknd mejor que yo, y yo no lo haré mejor de lo que es ahora. He superado todos los desafíos como este personaje”, declaró.

El álbum cerrará la trilogía iniciada con After hours (2020) y Dawn FM (2022), mientras que la cinta, un thriller con Jenna Ortega, llegará el 16 de mayo.