The Weeknd confirma presentaciones

México se prepara para vivir las noches de After Hours Til Dawn. Tras semanas de especulación, The Weeknd confirma su regreso a la Ciudad de México con dos conciertos imperdibles.

El cantante canadiense se presentará en el estadio GNP Seguros y contará con la superestrella brasileña Anitta como invitada especial.

La noticia fue confirmada a través de las redes oficiales de Abel Tesfaye, nombre real del artista, donde también se anunció que la gira llegará a Latinoamérica en 2026, incluyendo dos fechas en Brasil.

¿Cuándo serán los conciertos?

The Weeknd se presentará en el estadio GNP los días 20 y 21 de abril de 2026. Aunque aún faltan varios meses para las presentaciones, la venta de boletos comenzará esta misma semana.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

La venta de entradas para los conciertos de The Weeknd en México se dividirá en varias etapas, comenzando con una preventa exclusiva para fans registrados, seguida de la preventa bancaria y, finalmente, la venta general.

Preventa HSBC

Lunes 8 de septiembre será la preventa exclusiva para tarjetas de crédito HSBC, y el martes 9, la preventa disponible para tarjetas de crédito y débito HSBC, con opción de pago a 3, 5 y hasta 9 meses sin intereses. Ambas fases comenzarán a las 14:00 horas, a través de Ticketmaster.

Venta general

Miércoles 10 de septiembre a las 14:00 horas, disponible para todo tipo de tarjetas y bancos.