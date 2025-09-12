Tiburón acecha de nuevo

La aleta más famosa del cine vuelve a asomar, ahora en el Museo de la Academia con “Tiburón: la exhibición”, un homenaje a la icónica película de Steven Spielberg que cumple medio siglo de su estreno.

La muestra, que incluye un escualo mecánico, reúne más de 200 piezas y propone un recorrido inmersivo por el proceso de creación del filme clásico de suspenso. En el recorrido pueden apreciarse vestuarios, guiones con anotaciones del director, utilería, fotografías del rodaje y réplicas de escenarios de la cinta de 1975.

Los visitantes pueden recrear la icónica escena del avistamiento de la aleta por el personaje de Roy Scheider, y hasta interpretar las dos célebres notas del tema compuesto por John Williams. También se puede manipular una miniatura del feroz escualo blanco, que abre la quijada y mueve su cuerpo y aletas.

Una orquesta compuesta por 60 músicos, quienes interpretaron la emblemática música de John Williams (acreedora del Óscar a mejor banda sonora en 1976) dio la bienvenida a Spielberg en la sala de proyección David Geffen.

El director confesó emocionado haber recorrido la exposición por espacio de hora y media, la cual estará disponible hasta julio 2026. “Estoy maravillado. Hubo alguien que en 1974 decidió conservar la boya (baliza flotante) de la secuencia inicial en la que muere la bañista Chrissie Watkins y no me cabe en la cabeza”, externó.

El realizador, quien se encumbró en Hollywood gracias a este thriller, se sinceró sobre las peripecias que atravesó para poder estrenar su icónico filme. “Yo solo deseaba que no me despidieran, ya que nos pasamos 100 días del presupuesto”, admitió.

La exposición muestra a través de guiones, storyboards y maquetas cómo Spielberg y su equipo, al momento de filmar en Massachusetts, tuvieron que improvisar al darse cuenta de que su tiburón mecánico no funcionaba. “Le debo a ‘Tiburón’ mi carrera y la posibilidad de elegir mis proyectos. Estoy muy orgulloso de que el Museo del Óscar comparta nuestra odisea de filmación”, dijo.