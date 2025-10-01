Tienda departamental demanda a Alexis

En plena exposición mediática por su participación en La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala suma un nuevo escándalo: Palacio de Hierro lo demandó por falta de pago, confirmando la crisis económica que él mismo ha relatado frente a las cámaras.

La abogada Marcela Torres ventiló que el proceso legal se presentó el 28 de mayo de este año y que el nombre completo del actor, Alexis David Ayala Padró, aparece en la demanda de carácter mercantil.

Registros

De acuerdo con los registros, Ayala recibió dos notificaciones: la primera el 10 de marzo, cuando se inició el proceso, y la segunda el 28 de mayo. Es decir, el galán estaba enterado del pleito legal mientras convivía en la casa más famosa. Dentro del reality, Ayala ya había confesado que “la fama no siempre va de la mano con la estabilidad económica” y reconoció haber pasado momentos tan duros que, incluso, pensó en suicidarse.

Este fin de semana, Ayala contó que, de ganar el show, metería el premio de 4 millones de pesos a una cuenta que no pudiera usar por tres o seis meses en lo que volvía a su vida normal. “Yo entré aquí ya arreglando algunas cosas (deudas), venía de unos golpes en la vida durísimos en economía y administración, pero no por una mala administración, fue por una cosa que vivimos todos, la pandemia, yo venía del infarto, dos años no trabajé. Mientras estés vivo, siempre tienes una oportunidad de salir adelante, así que hay que cuidar la vida”, dijo.