Dania Méndez, quien hace meses tuvo un fugaz romance con Peso Pluma, fue cuestionada sobre el rompimiento de su expareja y Nicki Nicole, luego de que él fuera sorprendido de la mano de otra mujer.

La joven fue abordada en el aeropuerto de la CDMX, “Me estoy enterando, yo estaba muy metida allá en Brasil. Solamente ellos saben qué pasó, sus problemas, no sé qué vaya a pasar y no me interesa”, dijo la influencer.

La exparticipante de Acapulco Shore aprovechó para aclarar que su relación con el cantante fue corta, pero ella realmente conoció a Hassan Emilio Kabande y no al personaje Peso Pluma. Eso sí, destacó que al tapatío le gustan “buchonas con cuerpazo”.

La famosa contó que ya no tiene interés en hablar del tema, puesto que ya no es parte de la vida del artista. “Creo que soy la menos indicada para opinar, soy una tercera persona, soy una tercera persona de su pasado y no de su presente”, declaró.

Ante la insistencia de los reporteros, Dania aclaró que nunca vio señales de infidelidad o focos rojos en “Doble P”. “Yo me divertí muchísimo con él, me la pasé muy bien. Conocí a una buena persona, conocí a un buen hombre, conocí a Hassan y yo me voy con la buena experiencia, no tengo nada malo que hablar de él”, detalló.

Aunque aclaró que ahora que está soltero no volvería con él. “Para nada, ya chicle masticado, ya se masticó”, afirma.