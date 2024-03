En 2022, Galilea Montijo se sinceró en el programa Netas divinas sobre la depresión que sufrió tras el nacimiento de su hijo Mateo. En aquel momento, afirmó que tomar medicamentos le había ayudado a ver “la vida de colores”, e indicó que de no haber sido así, “hubiera muerto”.

Desde entonces, su opinión sobre los antidepresivos no ha cambiado. De nueva cuenta, la tapatía habló sobre el tema en la más reciente emisión del programa de Unicable. Dio detalles sobre su experiencia, explicando que en ciertos momentos de su vida y debido a presiones laborales, perdió la motivación para salir adelante.

Montijo explicó que los medicamentos que toma no requieren receta, pero sí son imprescindibles, ya que si no los consume, experimenta angustia. “Para mí es terrible, el día que no me tomo mi pastillita en la noche”, comentó, haciendo referencia al trastorno mental con el que lucha desde hace años. “La depresión no la creas tú, te la crea el estrés, la carga de trabajo, el exterior, veinte mil cosas. Pero no puedo dejar el medicamento, aunque no es fuerte”.