Yolanda Andrade generó preocupación entre sus seguidores en redes sociales al aparecer en el más reciente episodio de Montse & Joe con un pizarrón en mano para poder comunicarse.

Durante la transmisión, en la que participaron Ivonne Montero, el actor Miguel Rodarte y la presentadora Montserrat Oliver, Andrade pronunció algunas palabras con un tono de voz bajo y con dificultad. Además, llevaba un parche en su ojo izquierdo cubierto por sus lentes. Recordemos que hace un año, la famosa estuvo hospitalizada debido a un aneurisma que continúa afectándola gravemente.

Oliver detalló que su compañera estaba afónica y que no podía hablar, por lo que ella actuaría como su intérprete. “Yolanda ahora vino con muy pocas palabras, me van a tener que aguantar a mí, porque voy a ser su intérprete, resulta que está afónica y no puede hablar, pero mira, te pusieron un pizarrón”, expresó Montserrat. A lo que Yolanda respondió débilmente: “Ya vi, gracias”.

En un momento de la entrevista, debido a que Andrade suele ser una persona muy enérgica, sus invitados mencionaron que se sentía extraño que ella no estuviera haciendo relajo. Ante esto, respondió que se sentía “muy frustrada”. No obstante, la presentadora no perdió en ningún momento la intención de participar en la entrevista, ya que ocasionalmente utilizaba el pizarrón para hacer preguntas a los entrevistados, manteniendo el humor que la caracteriza.

Si bien Yolanda parece no estar pasando por sus mejores momentos de salud, la artista ha decidido presentarse a sus labores debido a que la productora del programa, la ha apoyado durante las recaídas que ha tenido que enfrentar.

En redes sociales, la situación de la conductora generó numerosos comentarios de apoyo y buenos deseos para Yolanda. Incluso, algunos seguidores destacaron su estado físico.