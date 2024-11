Tiene nueva crisis de salud

Yolanda Andrade tuvo una crisis de salud después de grabar tres programas consecutivos de Montse & Joe junto a su compañera amiga y expareja Montserrat Oliver, la conductora de 52 años no pudo platicar con la prensa que la esperaba porque se sentía mal, indispuesta, casi no podía hablar.

Andrade comenzó con problemas de salud en abril de 2023, fue hospitalizada tras sufrir un sangrado tremendo, desde entonces han sido varias sus recaídas, hospitalizaciones y tratamientos, pues se le detectó un aneurisma cerebral, es decir, un ensanchamiento anormal en la pared de una arteria, que puede ocurrir en la aorta, las arterias del cerebro u otras partes del cuerpo.

Las complicaciones de un aneurisma familiar pueden ser el aumento de la presión intracraneal y la pérdida de movimiento en una o más partes del cuerpo, así como la pérdida de la sensibilidad de alguna parte de la cara o del cuerpo.

A pesar de su estado de salud, Yolanda Andrade ha seguido trabajando, asiste a su programa y cada vez presenta un mejor semblante y se siente mucho mejor, incluso ha dejado de utilizar el parche que usaba en uno de sus ojos por las molestias que el provocaban las luces del foro.

Yolanda Andrade vivió en mayo del 2023 un episodio parecido al que ocurrió el día de ayer al terminar su programa, Montse & Joe, la conductora se agotó tras grabar al hilo tres programas, por lo que al salir y ser abordada por la prensa ofreció disculpas por no poder dar entrevistas.

Con gran dificultad para hablar, Yolanda agradeció el cariño de sus colegas, pero se sinceró al decir que no se sentía nada bien. “Yo también los quiero. Discúlpenme muchachos, me siento un poco cansada, fue un día largo, perdón, los quiero mucho”, dijo entre lágrimas al subir a su automóvil. Montserrat Oliver dijo que hay días buenos y otros no tantos para Yolanda. “A ves bien, a veces mal, ahorita estuvimos grabando muy contentas, pero a ver qué les cuenta ella», expresó.

En su cuenta de Instagram, Andrade compartió un video en el que aparece sonriendo en una playa, por lo que sus fans se mostraron contentos de que la conductora ya estuviera mejor.