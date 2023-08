Lucero Mijares está consciente que su decisión de seguir la temporada de El Mago (The Wiz) aún con el pie fracturado, le ha traído reconocimiento entre sus colegas y el público, pero también críticas en las redes sociales, donde han cuestionado su desempeño en su debut como actriz de teatro musical, pero aseguró que esos comentarios no le afectan.

“Mis papás (Lucero y Manuel Mijares) me han enseñado esta parte de evitar los comentarios malos o las críticas, no pude haber tenido a alguien mejor para que me lo enseñaran, aunque son otros tiempos y está la llamada ‘generación de cristal’, en la cual hay jóvenes que con cualquier cosa se sacan de onda. A mí me han educado como la generación anterior y me siento afortunada porque tengo un escudo contra todo lo negativo”, dijo Lucero.

Su compañero de escena Óscar Acosta, quien da vida al Hombre de Hojalata en esta obra, comentó que a Lucero les ha dado una gran lección con esa actitud, porque los comentarios negativos literalmente se le resbalaban, porque ella cree en sí misma y eso es lo que la hace auténtica.

El director Ricardo Díaz recordó que a tan solo 10 minutos de dar la primera función del 9 de julio, Lucero se lastimó bajando las escaleras que llevan a los camerinos, y él tuvo que decirle que la decisión de dar función estaba en sus manos, a lo que Lucero respondió que la daría a como diera lugar, pidió ayuda para levantarse y que le vendaran el pie, entonces él le preguntó si no le dolía. “Ella me contestó que muchísimo, pero que iba a llorar un poquito y ya, no sé quien le enseñó esas barbaridades, pero lo felicito”, expresó el director.

El productor Juan Torres comentó que la temporada pudo haber terminado sin siquiera comenzar, porque este montaje se planeó para el lanzamiento de la carrera de Lucero Mijares y sin ella no había show, pero gracias a su compromiso hoy están a la mitad, es decir, le quedan solo cuatro semanas (hasta el 15 de octubre).

“Qué sucediera lo que nos sucedió no fue algo bonito, eso fue algo que ni en todos los años de nuestras carreras, que tenemos más que Lucero; no lo habíamos visto. Gracias a Dios que no ha paso a más, Lucero demostró arrojo y valor, si le dolió solo lo supieron en su casa porque acá no lo demostró, por eso debe tener el estreno que se merece”, expresó el productor.

Torres explicó que el lunes 28 de agosto se realizará un segundo estreno, donde estarán como invitados los cantantes Lucero y Mijares. Esta segunda etapa de la obra que cuenta la historia de Dorothy (Lucero Mijares), una niña de Kansas que es arrastrada por un tornado a una tierra mágica, permanecerá hasta el 15 de octubre en el teatro Hidalgo.