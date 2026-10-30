¿Tienes la cara hinchada por estrés?

Lo que pasa con el estrés es que afecta tus hormonas, tu calidad de sueño, tu sistema nervioso y, de acuerdo con UCLA Health, también puede hacer que retengas líquidos y sales, y que tengas más hambre, y esos factores pueden hacer que te despiertes con la cara hinchada, o con ojeras y bolsas debajo de los ojos.

La cortisol face no es como la pintan en las redes sociales, porque sentir estrés un día no hace que automáticamente te levantes con la cara hinchada al día siguiente, pero los factores que se conectan con el estrés, en especial la falta de sueño, la tensión muscular y el aumento en los antojos poco saludables (muy procesados, muy salados o muy azucarados), sí pueden contribuir.

Lo que también puede pasar, cuando tus niveles de cortisol son extremadamente altos, es que experimentes un fenómeno que se conoce como moon face (distribución anómala de grasa e hinchazón que afecta a la forma de tu rostro), pero eso sucede más cuando tienes síndrome de Cushing, aumento en el cortisol a causa de enfermedades y por el uso prolongado de corticosteroides.

Cuando la hinchazón de la cara es causada por el estrés y sus problemas relacionados, la ventaja es que se puede corregir con hábitos simples y con una buena rutina de la mañana. Además, es una hinchazón que no se nota demasiado (tal vez la vas a notar más tú que los demás) y que no perdura.

Señales a las que debes poner atención

Hinchazón matutina: Tu cara se ve ligeramente inflamada o más redondeada (menos definida) cuando despiertas, incluso si dormiste varias horas.

Dolor en la mandíbula: El dolor en la mandíbula puede ser una señal de tensión muscular relacionada con el estrés, que puede hacer que aprietes mucho la mandíbula durante el día y la noche.

Piel opaca y sin vida: La salud de tu piel también se ve afectada por el estrés y, de acuerdo con IPB University, puede hacer que tu piel se vea más opaca y sin vida, con más ojeras y líneas de expresión más marcadas.

El estrés no es el problema como tal, sino lo que pasa cuando estás estresado. Si comiste mucha sal durante la noche por los antojos y si dormiste mal porque los pensamientos acelerados y las preocupaciones no te dejaron recuperar la calma, hay más posibilidades de que despiertes con algo de inflamación y con una apariencia cansada.

Cómo deshinchar en 5 minutos

Empieza con un ejercicio de respiración

Los ejercicios de respiración profunda ayudan a calmar tu sistema nervioso y a combatir el estrés. Puedes hacer una respiración de caja, donde inhalas por 4 segundos, mantienes por 4 segundos, exhalas por 4 segundos y mantienes por otros 4 segundos, mientras imaginas que recorres los 4 lados de una caja.

Usa agua fría para despertar la piel

El agua fría ayuda a que los vasos sanguíneos se contraigan, y eso puede ayudar a reducir la inflamación temporalmente. Puede ayudar un poco con las ojeras y con las bolsas que aparecen debajo de los ojos.

Aplica un buen humectante

Una crema humectante ayuda a mantener tu piel saludable, fuerte y con una apariencia más joven. Así que, después de lavarte la cara, elige uno que funcione para tu tipo de piel, que se absorba rápido y que ayude a mantener la humedad que tu piel necesita.

Protector solar

El sol causa muchos daños en tu piel y, si la barrera ya está afectada por el estrés, las consecuencias pueden ser peores. Los expertos dicen que hay que usar protector solar de al menos 30 FPS todos los días, incluso si está nublado o no vas a salir de casa.

Masaje facial

No solamente tiene un efecto relajante, también puede ayudar con la inflamación debido a que mueves los fluidos acumulados y mejoras la circulación.